Venezolano herido es asegurado tras enfrentamiento en Apatzingán

Trascendió en la cobertura noticiosa que el tiroteo se registró en las inmediaciones de la localidad de Cerro Blanco, hasta donde se movilizaron oficiales de las Fuerzas Federales, ante varios reportes ciudadanos.

Ante el operativo desplegado, los delincuentes optaron por darse a la fuga; sin embargo, dejaron abandonado a uno de los supuestos gatilleros, quien dijo llamarse José N., de nacionalidad venezolana, de entre 30 y 35 años de edad, mismo que presentaba impacto de proyectil de arma de fuego en la rodilla derecha.

Al sospechoso le fueron asegurados cargadores, cartuchos útiles y un chaleco táctico, los cuales quedaron bajo resguardo de la autoridad correspondiente.

El lesionado recibió los primeros auxilios en el sitio y posteriormente, a bordo de una ambulancia de Protección Civil Municipal, fue trasladado al Hospital IMSS-Bienestar de Apatzingán, en calidad de detenido.

Es de señalar que en la zona del enfrentamiento se mantiene desplegado personal de la Guardia Nacional y Defensa, en busca de capturar a los generadores de violencia y evitar otros hechos similares.

