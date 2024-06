"Vendrán denuncias por posibles finanzas insanas en Queréndaro", adelanta presidenta electa

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La presidenta electa en el municipio de Queréndaro, Diana Caballero Romero, adelantó que, en caso de ser necesario, se interpondrán las denuncias correspondientes contra la actual administración en torno a las finanzas que reciba.

En entrevista, la representante del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) reconoció que falta aún conocer la situación real de las finanzas municipales, no obstante, resaltó que será responsable y se apegará a la ley en torno a las denuncias.

"No espero tener finanzas sanas en el municipio, eso lo debemos saber, pero siempre voy a ser muy apegada a la ley y ahorita con el comité de transición y la entrega recepción vamos a estar presentes en ello y lo que se tenga que visibilizar se hará [...] Yo asumo esa responsabilidad porque al final creo que no es culpa mía que hayan dejado así al municipio, sin embargo,como administradora me va a tocar levantarlo", dijo.

Diana Caballero será la primera presidenta mujer electa en Queréndaro, situación que, afirmó, se trata de un parteaguas en la historia de ese municipio

"Se que va a costar levantar al municipio, pero esto será un parteaguas a partir de ahora el compromiso es regresarle la dignidad a la ciudadanía porque carecemos de agua, servicios de salud, de calles, realmente será iniciar de cero", agregó.

Sobre la falta de agua, detalló, se debe a una mala administración en la materia, falta de líneas de agua y de bombas.

rmr