Vencidas, más de mil concesiones de agua en Michoacán; Conagua lanza plan de regularización

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La delegación de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) indicó que en Michoacán hay más de mil concesiones de agua vencidas, por lo que exhortó a los dueños de los títulos a realizar su actualización, toda vez que se publicó el Decreto de Facilidades Administrativas por parte del Gobierno Federal.

En rueda de prensa este jueves, el director general de la Conagua en Michoacán, Roberto Arias Reyes, apuntó que con el decreto publicado el 28 de octubre de este año en el Diario Oficial de la Federación (DOF), se permitirá regularizar las concesiones de aguas nacionales con títulos vencidos en el período de 2017 a 2025.

El director apuntó que son mil 450 títulos vencidos en la entidad, lo que representa menos del cinco por ciento, pues el total de concesiones de aguas nacionales es de 22 mil en Michoacán, y los municipios con más incidencia son Uruapan y Zitácuaro, aunque también hay casos en la Tierra Caliente, sobre todo de uso agrícola.

"El decreto es para aguas nacionales, pozos de agua, norias, subterráneos y superficiales como presas, manantiales, arroyos; va dirigido a uso doméstico, agrícola, pecuario o acuícola", acotó Roberto Arias Reyes.