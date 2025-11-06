Velan en Paracho, Michoacán, a asesino de Carlos Manzo; piden no enterrarlo ahí

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este jueves por la tarde, los restos de Víctor Manuel N., presunto responsable del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, fueron trasladados a su domicilio en el municipio de Paracho, donde comenzaron los servicios funerarios.

De acuerdo con información de la Fiscalía General del Estado, el joven fue identificado como Víctor Manuel Ubaldo Vidales, de 17 años de edad.

Su cuerpo fue reclamado por familiares que acudieron a las instalaciones de la institución para reconocerlo formalmente.

Contrario a versiones iniciales que lo ubicaban como originario de Apatzingán, se confirmó que residía en el centro de Paracho. La familia habría informado que el joven salió de su hogar una semana antes del crimen.

Imágenes compartidas en redes sociales muestran una carpa funeraria instalada en una calle del municipio, lo que ha generado reacciones divididas entre habitantes de la zona.