Vecinos de Taretan interceptan a sospechoso de secuestro virtual; fue entregado a la FGE

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La intervención de habitantes de la cabecera municipal de Taretan permitió la detención de un hombre señalado como presunto implicado en un caso de secuestro virtual en agravio de un menor de edad, quien posteriormente fue entregado a autoridades estatales.

De acuerdo con la información recabada en la labor noticias, los vecinos de la zona reportaron a los cuerpos de seguridad que sobre la carretera Taretan-Patuán mantenían retenido a un sujeto que se desplazaba a bordo de una camioneta tipo van, color blanco, tras ser identificado como posible partícipe en un delito cometido contra un niño de 12 años de edad.

Los elementos de la Guardia Civil acudieron al sitio y se entrevistaron con una mujer, quien señaló directamente al conductor del vehículo como presunto cómplice de un secuestro virtual.

Ante dicho señalamiento, los agentes procedieron a asegurar al individuo.

El hombre fue identificado como Luis Antonio R., de 47 años de edad, con domicilio en la colonia Villa Uruapan, en el municipio de Uruapan.

Tras su detención, fue trasladado y puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado, instancia que ya inició las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos.

BCT