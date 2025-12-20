¿Vas a la pista de hielo de la Villa Navideña? Esto debes saber

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La diversión te espera en la pista de hielo de la Villa Navideña que se encuentra en el Centro de Convenciones y Exposiciones de Morelia (Ceconexpo), la cual estará abierta hasta el 7 de enero de 2026.
El horario de atención es de lunes a domingo de 11:00 a 20:30 horas, con un receso para mantenimiento de 15:00 a 16:00 horas. El acceso es a partir de los seis años, y los menores de edad deberán ir acompañados por un adulto; además, para ingresar deberán firmar una carta responsiva.
La Sectur destacó que, por seguridad de las personas, el acceso a la pista está prohibido para mujeres embarazadas, personas cuyos antecedentes médicos pongan en riesgo su salud, personas bajo el influjo del alcohol y con problemas de equilibrio o vértigo.
En el lugar se pueden solicitar los patines para préstamo, aunque también pueden llevar su propio equipo. Es importante que se lleve ropa cómoda y calcetines limpios, lo que contribuye a mantener la higiene del calzado. Las sesiones son de 30 minutos por grupo, y los patines son sanitizados para poder ser usados nuevamente.
Se cuenta con instructores que se mantienen dentro de la pista para apoyar a los usuarios, de igual forma se encuentran de manera permanente paramédicos para brindar su apoyo y atención.
SHA