¿Vas a la pista de hielo de la Villa Navideña? Esto debes saber

El horario de atención es de lunes a domingo de 11:00 a 20:30 horas, con un receso para mantenimiento de 15:00 a 16:00 horas. El acceso es a partir de los seis años, y los menores de edad deberán ir acompañados por un adulto; además, para ingresar deberán firmar una carta responsiva.

La Sectur destacó que, por seguridad de las personas, el acceso a la pista está prohibido para mujeres embarazadas, personas cuyos antecedentes médicos pongan en riesgo su salud, personas bajo el influjo del alcohol y con problemas de equilibrio o vértigo.