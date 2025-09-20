Van hoteleros por la regulación del Airbnb; identifican 4,200 ofertas en Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Asociación de Hoteles y Moteles del Estado de Michoacán (AHMEMAC) va por la regulación de la plataforma Airbnb, debido a que es necesario que haya piso parejo y competencia leal, enfatizó la presidenta, Graciela Patiño Peña.

Indicó que hoy se ve con la Comisión de Turismo del Estado una iniciativa para que las viviendas de uso turístico sean regularizadas en todos los sentidos, principalmente en materia de seguridad y protección civil, toda vez que consideraron que existe un riesgo para los turistas y visitantes que acceden a ellos.

Y es que de acuerdo a la Secretaría de Turismo (Sectur) en Michoacán el 39 por ciento de los turistas registrados en las vacaciones de verano se alojaron en hoteles, mientras que el 27 por ciento fue a través de plataformas de hospedaje eventual.

Con esto, Patiño Peña comentó que este tipo de alojamientos crecen día con día, pero que también conlleva un sin número de riesgos, poniendo en peligro no solo su vivienda, sino también la vida del turista.

Desde que haya una tarifa acorde a las establecidas, además de que brinden los temas de seguridad y protección civil, dijo, son cuestiones que se buscan plantear en la normativa, además de que haya un pago real en los impuestos.

De acuerdo a la Sectur, en Michoacán son 4 mil 200 departamentos o casas que se ofertan a través de la plataforma, pero que para el pago de impuestos se registra una sola con el pago mensual de 500 mil pesos y no por espacio detectado.

Por lo que se busca, resaltó la presidenta de AHMEMAC, es que haya piso parejo y dar certidumbre y seguridad al usuario.

