Van 324 suicidios en Michoacán; incidencia en Lázaro Cárdenas prende focos de atención

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En Michoacán, el número de suicidios cometidos de enero a noviembre pasado es de 324, de acuerdo con la Dirección de Planeación y Estadística de la Fiscalía General del Estado (FGE); Lázaro Cárdenas es el municipio con mayor preocupación ante el incremento de casos y de lesiones, reconoció el titular, Carlos Torres Piña.

Refirió que en la Mesa de Seguridad se ha tocado el tema, principalmente para una atención en las escuelas y desde el núcleo familiar, para retomar los valores y poder atender a los grupos que se consideran vulnerables por su edad: los adolescentes y jóvenes.