Van 324 suicidios en Michoacán; incidencia en Lázaro Cárdenas prende focos de atención

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En Michoacán, el número de suicidios cometidos de enero a noviembre pasado es de 324, de acuerdo con la Dirección de Planeación y Estadística de la Fiscalía General del Estado (FGE); Lázaro Cárdenas es el municipio con mayor preocupación ante el incremento de casos y de lesiones, reconoció el titular, Carlos Torres Piña.
Refirió que en la Mesa de Seguridad se ha tocado el tema, principalmente para una atención en las escuelas y desde el núcleo familiar, para retomar los valores y poder atender a los grupos que se consideran vulnerables por su edad: los adolescentes y jóvenes.
Indicó que, a través de los foros realizados al interior del estado sobre ciberseguridad preventiva "DESKONEC-TATE y REKONEC-TATE", se observó que las autolesiones y el suicidio son temas que afectan a estos grupos de edad. Por lo tanto, promover el uso responsable de las plataformas digitales, fortalecer valores y prevenir que ellos, incluyendo las infancias, sean víctimas de delitos cibernéticos o conductas vinculadas a la delincuencia organizada y autolesiones, son temas que deben fortalecerse.
Refirió que, tan solo en Morelia, se logró una afluencia de 13,000 personas en estos foros, pero también hubo buena participación en Uruapan y Lázaro Cárdenas, municipio que reconoció va a la alza en número de casos de lesiones y suicidio, por lo que se debe fortalecer el trabajo.
En ese tenor, Torres Piña refirió que la Secretaría de Educación en el Estado (SEE) está fortaleciendo las pláticas y su programa curricular para atender estos temas, pero principalmente para detectar posibles casos de ansiedad y depresión para que sean referidos a las instancias de salud y se les proporcione la atención necesaria.
Pero, principalmente, subrayó, es necesario retomar los valores familiares, donde las madres y los padres jueguen un papel importante y sean ellos el lugar seguro de sus hijas e hijos ante los cambios que tienen por la edad.
De acuerdo con la plataforma digital, de enero a noviembre del presente año se han cometido 324 homicidios; los meses con mayor incidencia han sido marzo, con 37 casos; enero, con 36; y mayo y junio, con 30. El resto son de 24 a 29 casos.
Las regiones con mayor incidencia son Morelia, con 94 casos; seguido de Uruapan, con 66; Zamora, con 48; Zitácuaro, con 44; Apatzingán, con 23; La Piedad, con 17; Lázaro Cárdenas, con 16; Jiquilpan, con 11; Huetamo, con 3; y Coalcomán, con 2.
La asfixia por suspensión registra 246 casos, seguida de envenenamiento con 32, arma de fuego con 25, no especificado con 11, arma blanca con 6, salto de lugar elevado con 2 y un caso por asfixia por sumersión y otro más quemado.
Los adolescentes y jóvenes son los grupos de edad con mayor registro de casos. 16 casos fueron cometidos por personas de 19 años; 11 en el rango de edad de 30; mientras que a los 17, 23 y 32 se registraron 10 casos por edad; 8 casos más registrados en menores de 14 años; 7 en 13 años; y 5 en 15 años de edad. 20 casos no especifica la edad.
RPO