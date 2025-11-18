Van 180 detenidos por extorsión en Michoacán gracias a denuncias anónimas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Gracias al fortalecimiento del programa 089 Denuncia Anónima, en Michoacán se ha logrado la detención de 180 personas vinculadas con el delito de extorsión desde julio de este año, informó la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).

Estas acciones forman parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, impulsado por el Gobierno del Estado y respaldado por la presidencia de Claudia Sheinbaum Pardo. El objetivo principal es mejorar la Estrategia Nacional contra la Extorsión.

En coordinación con los tres niveles de gobierno, la SSP ha implementado un esquema preventivo que también ha generado 103 carpetas de investigación y evitado más de mil 325 intentos de extorsión, gracias a la atención inmediata que permite la Línea 089.