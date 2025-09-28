Van 1,711 beneficiadas con Caravana Jalo x las Mujeres

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un total de mil 711 mujeres se han beneficiado con la Caravana Jalo x las Mujeres que realiza la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres Michoacanas (Seimujer), informó la titular, Alejandra Anguiano Gonzáles.
En entrevista para MIMORELIA.COM, indicó que se han repartido un total de 136 mil 880 productos de gestión menstrual, entre las que resaltó se encuentra las toallas sanitaras desechables, toallas reutilizables, calzones y copas menstruales.
Por lo que especificó que han sido mil 711 kits menstruales a beneficiarias que van desde los 10 hasta los 50 años de edad siendo niñas, adolescentes, jóvenes y mujeres adultas de escuelas, comunidades y colonias populares las de mayor atención.
"Ha sido interesante porque hablamos de derechos sexuales y reproductivos, hablamos de los cuerpos y de la importancia de la salud sexual y reproductiva", dijo.
Es de mencionar que la Caravana Jalo x las Mujeres ha llegado a 11 municipios y localidades de Michoacán, tales como Los Bancos, Parácuaro, Apatzingán, Aquila, Antúnez, Churumuco, Penjamillo, Pátzcuaro y tres colonias de Morelia y la Tenencia Morelos.
Anguiano Gonzáles aseguró que se ha podido entrar a todos los rincones sin ningún problema, principalmente a las comunidades indígenas donde aseguró que no se puede estigmatizar la violencia machista, toda vez que las mujeres indígenas poco a poco se apropia de la interculturalidad y van rompiendo todo techo de cristal para que las féminas accedan a todos sus derechos, principalmente a los sexuales y reproductivos.
Es de mencionar que la Caravana Jalo x las Mujeres busca acudir a centros de rehabilitación, albergues y centros penitenciarios; el objetivo de la estrategia es no solo llevar los kits menstruales, sino también dar educación y dignidad menstrual a través de charlas, dinámicas y capacitaciones acerca de los derechos sexuales y reproductivos, además de la menstruación digna.
BCT