Van 1,711 beneficiadas con Caravana Jalo x las Mujeres

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un total de mil 711 mujeres se han beneficiado con la Caravana Jalo x las Mujeres que realiza la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres Michoacanas (Seimujer), informó la titular, Alejandra Anguiano Gonzáles.

En entrevista para MIMORELIA.COM, indicó que se han repartido un total de 136 mil 880 productos de gestión menstrual, entre las que resaltó se encuentra las toallas sanitaras desechables, toallas reutilizables, calzones y copas menstruales.

Por lo que especificó que han sido mil 711 kits menstruales a beneficiarias que van desde los 10 hasta los 50 años de edad siendo niñas, adolescentes, jóvenes y mujeres adultas de escuelas, comunidades y colonias populares las de mayor atención.

"Ha sido interesante porque hablamos de derechos sexuales y reproductivos, hablamos de los cuerpos y de la importancia de la salud sexual y reproductiva", dijo.