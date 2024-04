Van 16 solicitudes de licencia de diputados entregadas a la Mesa Directiva del Congreso de Michoacán

Ante los tiempos electorales, Pantoja Abascal reconoció que en el Pleno del Congreso ha sido complicado generar el quórum, incluso este jueves fue necesario decretar un receso pues en un primer pase de lista únicamente estaban presentes ocho legisladores.

La panista reiteró que no pedirá licencia de sus labores legislativas y como presidenta del parlamento michoacano, ante sus intenciones de la reelección por el distrito de Zamora, en este sentido, aseguró, la campaña política no será distracción de sus compromisos en el Congreso, no obstante, no descartó la posibilidad.

"Con mucha responsabilidad voy a llevar las dos encomiendas y si yo veo que en algún momento una se complica, o se contrapone con otra, pediré licencia, no lo descarto, pero por lo pronto vamos a hacerlo con mucha responsabilidad y compromiso", agregó.

rmr