¿Vamos? Villa Navideña y Nacimiento Monumental de Pátzcuaro, las actividades en diciembre

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En diciembre llegarán la Villa Navideña y el Nacimiento Monumental de Pátzcuaro, anunció la Secretaría de Turismo (Sectur) en Michoacán como parte de las actividades turísticas y de mayor afluencia al fin de año.

El imperdible en Morelia será la Villa Navideña, la cual iniciará el próximo 5 de diciembre en el Centro de Convenciones y Exposiciones de Morelia (Ceconexpo); la atracción principal será la pista de hielo.

La Villa Navideña es el escenario ideal para turistas y visitantes que están de paso por Morelia, donde las atracciones de juegos mecánicos y de destreza, así como una ambientación alusiva a las fechas envuelve con alegría y paz las fiestas decembrina.

El árbol de navidad monumental y el nacimiento también son parte del atractivo que va de la mano con el Nacimiento Monumental de Pátzcuaro que se instalará durante el mes de diciembre y que también forma parte de las actividades decembrina.

El Nacimiento Monumental de Pátzcuaro contempla varias piezas de más de 3 metros y medio cada figura, mientras que el elefante será de 7 metros y todos como parte de las actividades a las que asisten más de 100 mil visitantes.

Las figuras son hechas por artesanos de las siete regiones de Michoacán y se instala en la Plaza Vasco de Quiroga, en el corazón de Pátzcuaro.

