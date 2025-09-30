Vamos a respaldar su futuro laboral en la UMSNH, señala Yarabí Ávila ante docentes; reconocen que se dignifique su labor

Precisó que por instrucción de la rectora Yarabí Ávila se está analizando transitar a una segunda fase para fortalecer a las y los maestros de Asignatura “B” interinos, “que son ustedes, pero en esta etapa iniciaremos con los profesores de mayor antigüedad, tenemos profesores que han cumplido muy bien con sus actividades, que tienen incluso hasta 15, 18 años y son interinos, entonces, de esta manera iniciaremos con este proyecto hasta culminar o hasta donde nos alcance también con los profesores que tienen menos antigüedad”.

El funcionario indicó que habrá lineamientos para las maestras y maestros que participen, quienes deberán cumplir con sus actividades, no generar ningún tipo de problemáticas al interior de las dependencias y sobre todo darle una atención de calidad a las y los jóvenes universitarios, por lo que en próximos días se estará iniciando con esta fase apegados al Contrato Colectivo de Trabajo.

Por su parte, el tesorero Enrique Eduardo Román, compartió que durante la presente gestión se ha trazado un orden administrativo en la UMSNH, y detalló que en relación a la parte académica, la rectora Yarabí Ávila ha pedido que se de un reconocimiento laboral a las y los docentes que están frente a grupo y que ya tienen mucho tiempo esperando esta oportunidad, por lo que a través de este Programa se da certeza laboral a las profesoras y profesores, estabilidad tanto para la institución como para las maestras y maestros, y al mismo tiempo se beneficia a la Universidad, al tener docentes con una experticia en sus áreas.

BCT