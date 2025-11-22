Vamos a recuperar finanzas de Uruapan como lo hicimos con el estado: Bedolla

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, afirmó que continúa en diálogo con la alcaldesa Grecia Quiróz para continuar con el plan de reestructuración y sanear las finanzas de Uruapan, tras el quiebre técnico que anunció el mandatario estatal.

En entrevista colectiva, el jefe del ejecutivo estatal indicó que para 2026 se espera la recuperación en coordinación con las autoridades de la entidad, pero que continúan las reuniones con la presidenta de Uruapan para seguir trabajando el tema.

"Uruapan cuenta con nuestro apoyo total y va a salir adelante el municipio el 2026, he hablado con la presidenta municipal para hacer un plan una reestructura en Uruapan y sanearlas", dijo.

Al ser cuestionado sobre a cuánto asciende la deuda o el quiebre técnico, el gobernador solo refirió que no están ocupados y reiteró que Uruapan saldrá adelante en sus finanzas así como lo hicieron con Michoacán a inicios de su administración, ya que afirmó, lo encontró en quiebra total.

"Uruapan saldrá adelante también en sus finanzas como sacamos adelante al estado, yo recibí a Michoacán en quiebra técnica o quiebra total y estamos haciendo obras, no hemos endeudado al estado, tenemos récord de más de 40 mil millones de pesos en obra".

Apenas esta semana, Ramírez Bedolla dio a conocer el quiebre técnico en el municipio conocido como la Perla de Cupatitzio; esto, a más de 15 días del homicidio del ex edil, Carlos Alberto Manzo Rodríguez durante el Festival de Velas en la noche de muertos.

BCT