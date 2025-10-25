¡Vamos a la Feria de la Catrina! Orgullo artesanal de Capula

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este fin de semana, una excelente opción para disfrutar en familia es visitar la 15 edición de la Feria de la Catrina en Capula, donde se muestran impresionantes piezas artesanales hechas en barro, además de la venta de artesanías en otras ramas y gran variedad de comida tradicional, con actividades que se extienden hasta el 3 de noviembre.

El Centro Cultural de Capula alberga más de 60 catrinas en barro policromado y al natural, entre las que destacan una ofrenda a las ánimas, aguadora con rosas, pareja de catrines, cosecha de flor de cempasúchil, todas las obras con una visión artística que rinde homenaje a las tradiciones de Día de Muertos, disponibles tanto en exhibición como en venta, con horario de 10:00 a 20:00 horas.