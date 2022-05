Vamos a ir a Aguililla, sí lo tenemos contemplado: Alfredo Ramírez

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Sin precisar fecha, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, aseguró que sí tiene contemplada una visita al municipio de Aguililla, luego de que la semana pasada anunció que respaldará a la presidenta municipal, María de Jesús Montes, quien despacha desde Morelia por temas de inseguridad.

Aunque el párroco de Aguililla compartió que mañana 17 mayo se tiene supuestamente un acto protocolario con la presencia del mandatario estatal, en conferencia de prensa de este lunes, el mandatario estatal insistió en que más que confirmar o no su asistencia, es más importante atender la situación que se vive en el municipio de Aguililla.

"Vamos a ir, sí tenemos contemplado, pero se está atendiendo el tema, no es un tema de que vaya el gobernador o no vaya, sino de que se atienda, porque luego iban, ¿Cómo ocurría antes? Iban los gobernadores, entraban y salían, pero no se atendía nada, nada más empujaban a la gente", recordó.

El gobernador aseveró que en esta administración estatal se ha atendido el tema de inseguridad en Aguililla, no solo con la Secretaría de Seguridad Pública, sino que también han acudido los titulares de otras dependencias, tanto federales y estatales, para abordar temas de obra pública, infraestructura y desarrollo rural, por ejemplo.

Abundó que además se mantiene la comunicación constante con la presidenta municipal de Aguililla para atender la situación que se vive en dicho municipio michoacano.

En temas relacionados, Ramírez Bedolla mencionó que también en los próximos días se dará a conocer cuántos elementos del Ejército Mexicano en Michoacán hay , ante el arribo de soldados de la Sedena a la entidad para atender temas de seguridad.

Recordó que hace unos días elementos del ejército mexicano desmantelaron laboratorios de droga sintética en Tumbiscatío.

AC