"¡Vamos a atraparlo!"; SSP mantiene operativo en Apatzingán y alrededores para capturar a líder delincuencial

Ir a las zonas no pobladas, dar mayor empuje en las áreas cerriles, además de las rurales, resaltó, forma parte de los operativos que se realizan, donde reconoció que la diversificación que hace la delincuencia con bloqueos, con minas y drones, complica los trabajos.

Pero dejó en claro que los gobiernos de México y de Michoacán cuentan con la tecnología y herramientas para avanzar en las operaciones.

Inclusive, reiteró que la presencia de las fuerzas federales y estatales ha permitido que haya respuesta favorable y negativa por parte de la población, donde se ha detectado que hay colaboradores de este delincuente, pero también aquellos que aportan información valiosa.

“Creo que la población estará, primeramente, no toda, alguna estará ligada, como lo comenta, algunos familiares, colaboradores propiamente de este delincuente, pues impiden el paso de las fuerzas armadas, pero tenemos presencia. Estamos ahí, se han hecho entrevistas y la gente aportó información y no estamos completamente ajenos a que alguien del círculo pueda tener de una forma directa estar colaborando con este grupo delictivo o con esta persona”, agregó.

Por lo que dejó en claro que hay plena coordinación entre los gobiernos Federal y Estatal, para poder atrapar a este líder delincuencial.

