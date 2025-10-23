¿Vamos? Éstas son las fechas de los desfiles navideños de Tlalpujahua, Michoacán

Tlalpujahua, Michoacán (MiMorelia.com).- En medio de la preparación para la temporada decembrina, en el municipio de Tlalpujahua ya se anunció el inicio de sus tradicionales desfiles navideños.
De acuerdo al artista Sombra Urbana, este año los desfiles comenzarán el viernes 7 de noviembre con la esperada caravana de Coca-Cola.
Asimismo, continuarán el sábado 8 con el desfile oficial del ayuntamiento, enmarcado en la Feria de la Esfera 2025, y seguirán así cada fin de semana hasta la segunda semana de diciembre.
Al igual que el año pasado, se prevé que el desfile principal cuente con la participación de 21 carros alegóricos, comparsas y temáticas navideñas que recorrerán las calles más representativas de este Pueblo Mágico, reconocido por su producción artesanal de esferas.
El desfile del sábado marcará el inicio simbólico de la época navideña en Tlalpujahua, y es uno de los eventos más esperados tanto por habitantes como por visitantes que acuden año con año para disfrutar del ambiente festivo, la música, los colores y la creatividad con la que se decoran cada una de las carrozas participantes.
La celebración navideña en este municipio se da en el contexto de la Feria de la Esfera, una de las más importantes del estado de Michoacán y que atrae a miles de turistas nacionales e internacionales por la calidad, variedad y belleza de las esferas navideñas elaboradas de manera artesanal en los talleres locales, lo que ha convertido a este municipio en “el pueblo de la eterna Navidad”.
Para este año se tiene una expectativa de 650 mil visitantes en la edición número 26 de la Feria de la Esfera, que se llevará a cabo del 3 de octubre al 17 de diciembre.
También en esta edición se tendrá la participación de 450 expositores, habrá 340 talleres, y se espera una derrama económica superior a los 80 millones de pesos.
En este sentido, las autoridades locales recomendaron a los visitantes llegar con anticipación debido al alto número de turistas que se esperan durante estos días, así como tomar previsiones por el clima frío característico de la región.
Asimismo, se aconseja considerar opciones de hospedaje con anticipación, ya que la demanda suele incrementarse notablemente en estas fechas.