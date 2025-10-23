¿Vamos? Éstas son las fechas de los desfiles navideños de Tlalpujahua, Michoacán

El desfile del sábado marcará el inicio simbólico de la época navideña en Tlalpujahua, y es uno de los eventos más esperados tanto por habitantes como por visitantes que acuden año con año para disfrutar del ambiente festivo, la música, los colores y la creatividad con la que se decoran cada una de las carrozas participantes.

La Feria de la Esfera

La celebración navideña en este municipio se da en el contexto de la Feria de la Esfera, una de las más importantes del estado de Michoacán y que atrae a miles de turistas nacionales e internacionales por la calidad, variedad y belleza de las esferas navideñas elaboradas de manera artesanal en los talleres locales, lo que ha convertido a este municipio en “el pueblo de la eterna Navidad”.