Valida IEM consulta en Chapa Nueva, primera Encargatura del Orden en Michoacán con autogobierno

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Por unanimidad, el Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán (IEM) validó los resultados de la consulta realizada en la comunidad de Chapa Nueva, municipio de Salvador Escalante, ejercicio considerado como histórico al tratarse de la primera Encargatura del Orden con autonomía y autogobierno en la entidad.

De acuerdo al proyecto de acuerdo del Consejo General del IEM, se informó que fueron 512 comuneros de acuerdo con autogobernarse con ejercicio de presupuesto directo y 9 en contra, por lo que fue una mayoría visible durante la fase de consulta que se llevó a cabo el pasado 24 de agosto.

"Es que se propone calificar y declarar jurídicamente válida la referida consulta, ya que su desarrollo fue acompañado por las consejerías, integrantes de la Comisión de Pueblos Indígenas e igual estuvo apegado al marco normativo, se siguieron los procedimientos y prácticas tradicionales de la comunidad cumpliendo el respeto a sus derechos humanos, así como los principios convencionales y constitucionales aplicables", se leyó a la letra.

De acuerdo a las reformas indígenas de la Federación y de Michoacán, Chapa Nuevo será reconocida por alcanzar su autogobierno, siendo un pueblo purépecha de mil 300 habitantes, lo que permitirá recibir presupuesto directo de acuerdo al número de habitantes e integrar su propia policía comunitaria, además de la organización para la defensa de su territorio.

Asimismo, se abre el camino a otras pequeñas localidades indígenas del estado, a fin de que puedan administrar el presupuesto directo y logar una mejor organización comunitaria, al margen del gobierno municipal.

BCT