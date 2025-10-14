Valenzuela quiere filmar en Michoacán y da master class de cine independiente en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El realizador Eduardo Valenzuela, conocido por su trabajo en la cinta El halcón, visitó este 14 de octubre la capital michoacana para impartir una master class gratuita como parte de las actividades paralelas al Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM).

Con el tema “Cómo producir cine mexicano con menos de 200 mil dólares”, Valenzuela compartió su experiencia frente a un público entusiasta en el Instituto Latinoamericano de Ciencias Cinematográficas (Ilatacc), acompañado por miembros de la comunidad cinematográfica local.

Durante el encuentro, el director adelantó que ya prepara colaboraciones para futuras producciones en Michoacán, en alianza con la Secretaría de Turismo del estado. Afirmó que tiene especial interés en filmar en locaciones que retraten “el alma de México”.

Además, habló sobre su más reciente proyecto, el reality show “The Ultimate Mixologist”, que se estrenará próximamente en Amazon y que busca encontrar al mejor bartender del mundo.

Valenzuela también expresó su deseo de trabajar con talento michoacano, ofreciéndose a guiarlos en el reto de producir contenidos de calidad con presupuestos ajustados, como lo hizo con El halcón.

Estas master class continuarán hasta el 17 de octubre con la participación de destacados invitados como Gareth y Molo Alcocer, Moisés Chiver y Antonio Riestra. De acuerdo con los organizadores, el cupo ya se encuentra lleno.

SHA