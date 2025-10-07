Vacunación gratuita contra sarampión ya está disponible en todo Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Salud de Michoacán (SSM) confirmó la disponibilidad de 204 mil 356 dosis de vacunas contra la enfermedad. Esta acción preventiva es crucial ante el riesgo de casos asociados a importación desde otras entidades.

Las vacunas están disponibles en los 364 centros de salud del estado; solo es necesario presentar la Cartilla Nacional de Salud para que les sea aplicada de forma gratuita y segura, especialmente a niñas y niños.

La SSM mantiene una vigilancia epidemiológica constante y exhorta a la población a mantenerse alerta. Ante la presencia de síntomas como fiebre alta, secreción nasal, tos, ojos rojos e irritados o erupciones rojas en la piel, se debe buscar atención médica inmediata para evitar complicaciones.

La vacunación es la herramienta más eficaz para prevenir el sarampión; por ello, la SSM reitera su compromiso con la salud pública al mantener el biológico accesible y gratuito en todos sus centros de salud.