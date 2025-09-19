Vacaciones de verano dejan derrama de 2 mil 730 mdp en Michoacán: Sectur

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Michoacán poco a poco se estabiliza en vacaciones de verano luego de la pandemia de Covid-19, informó la Secretaría de Turismo (Sectur), al precisar que se logró una derrama económica de 2 mil 730 millones de pesos.

De acuerdo a los resultados analizados del 14 de julio al 31 de agosto fue que el 70 por ciento de los turistas y visitantes lo hicieron de ocio o vacaciones, además el 67 por ciento lo hizo en familia, 4 por ciento viajó solo y 11 por ciento, en pareja.