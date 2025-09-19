Vacaciones de verano dejan derrama de 2 mil 730 mdp en Michoacán: Sectur

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Michoacán poco a poco se estabiliza en vacaciones de verano luego de la pandemia de Covid-19, informó la Secretaría de Turismo (Sectur), al precisar que se logró una derrama económica de 2 mil 730 millones de pesos.
De acuerdo a los resultados analizados del 14 de julio al 31 de agosto fue que el 70 por ciento de los turistas y visitantes lo hicieron de ocio o vacaciones, además el 67 por ciento lo hizo en familia, 4 por ciento viajó solo y 11 por ciento, en pareja.
Reino Unido, Estados Unidos, Japón, Argentina, China, Canadá, España, Brasil, Italia y Francia fueron los turistas de proveniencia a diversos puntos de Michoacán, inclusive, Sector puntualizó que el mayor reto es llegar a los chinos, toda vez que para viajar salen 180 millones de chinos al mundo y 200 mil llegan a México.
En cuanto a hospedaje, el 39 por ciento fue en hoteles, 30 por ciento se quedó en casas de familiares y amigos, 27 por ciento en plataformas de hospedaje y 4 por ciento se hicieron camping o se quedaron en hostales y Cabañas.
El promedio de estadía en Michoacán fueron de 3.1 noches, además en los siguientes 3 meses se prevé que los turistas vuelvan a Michoacán y el 52 por ciento vaya a los Pueblos Mágicos, 39 por ciento a playas, y 20 por ciento a eventos y festivales.
También incrementó 25 por ciento los vuelos. Tan solo de enero a agosto pasado se registraron 979 mil 487 pasajeros, 15.4 por ciento más que en 2024; fueron 29.8 por ciento nacionales y 15.4 internacionales.
En cuanto a la Terminal de Autobuses de Morelia (TAM), indicó que en periodo de verano (14 de julio al 31 de agosto) fueron 318 mil 323 pasajeros con boleto y 29 mil 480 corridas.
La satisfacción de verano fue del 9.3 por ciento con gastronomía, seguridad, arquitectura, cultura, tradiciones, entre otros puntos a destacar que permitir vivir una experiencia vacacional óptima y con la oportunidad de volver a vivirla.
RYE