¡Vacúnate y cuida a los tuyos! Campaña invernal para mayores de 60 años

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Ante la llegada de la temporada invernal, la Secretaría de Salud federal y estatal pusieron en marcha la Campaña de Vacunación 2025-2026, dirigida especialmente a personas de 60 años o más.

El objetivo principal es prevenir enfermedades respiratorias propias de esta época del año, como influenza, COVID-19 y neumococo, mediante la aplicación de vacunas seguras, gratuitas y disponibles en todas las unidades de salud del estado.