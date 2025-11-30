¡Vacúnate y cuida a los tuyos! Campaña invernal para mayores de 60 años

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Ante la llegada de la temporada invernal, la Secretaría de Salud federal y estatal pusieron en marcha la Campaña de Vacunación 2025-2026, dirigida especialmente a personas de 60 años o más.
El objetivo principal es prevenir enfermedades respiratorias propias de esta época del año, como influenza, COVID-19 y neumococo, mediante la aplicación de vacunas seguras, gratuitas y disponibles en todas las unidades de salud del estado.
Las autoridades sanitarias recordaron que estas enfermedades pueden representar un riesgo mayor para personas de la tercera edad, por lo que la vacunación oportuna puede salvar vidas, reducir hospitalizaciones y proteger a las familias michoacanas.
El llamado a la población es claro: acudir lo antes posible a su centro de salud más cercano, portar su cartilla de vacunación y seguir las recomendaciones del personal médico.
BCT