Va SEE por incremento de matrícula en media superior y superior

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con las diferentes programas socioeducativos, en Michoacán se busca incrementar la matrícula en los niveles de media superior y superior, y disminuir la deserción escolar en el nivel secundaria, expuso la titular de la Secretaría de Educación del Estado (SEE), Gabriela Molina Aguilar.

En entrevista con medios de comunicación, la funcionaria estatal refirió que antes de la actual administración, de cada 100 niños que ingresaban a secundaria,10 dejaban la escuela, y actualmente solo son cuatro de cada 100 los que desertan de sus estudios en este nivel.

Explicó que la deserción escolar en secundaria se da principalmente en algunas zonas de producción agrícola, como Yurécuaro, por ejemplo.

Sostuvo que el objetivo es lograr que sean solamente dos de cada 100 alumnos de secundaria, los que lleguen a desertar y que la mayoría se inscriban al nivel medio superior,

Recordó que recientemente Michoacán logró ser el primer lugar a nivel nacional en combatir el rezago educativo, por ello, argumentó, los programas socioeducativos, además de buscar ser un apoyo a la economía familiar, son un estímulo para que los alumnos continúen con sus estudios y puedan ir a la educación media superior.

“Porque sabemos que un joven que no está en las aulas, está más expuesto a situaciones de riesgo y vulnerabilidad”, señaló.

BCT