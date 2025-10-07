Va SEE por el diagnóstico de salud de 472 mil alumnas y alumnos de primaria

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Las brigadas del programa Vive Saludable, Vive Feliz llegarán este ciclo escolar a 5 mil escuelas de nivel primaria, anunció la Secretaría de Educación en el Estado (SEE), al pedir a las y los directivos y supervisores que apoyen en lo necesario a los padres de familia para cumplir con el procedimiento, toda vez que se busca conocer el estado de salud de las niñas y los niños en cuanto a peso, talla, salud bucal, vista y salud mental.

La subsecretaria de Educación Básica, Carmen Escobedo Pérez, refirió que este ciclo escolar 2025-2026 se visitarán 5 mil escuelas de nivel primaria para evaluar la salud de 472 mil niñas y niños en todo el estado; actualmente, dijo, ya se evaluaron 82 mil alumnos, de los cuales 62 mil ya tienen resultados.

Por lo que llamó a los padres de familia a revisar el correo electrónico que dieron durante el registro, toda vez que ahí se enviaron los resultados de salud de los menores y, así, conocerán si tienen obesidad, desnutrición, problemas de la vista y salud bucal e, inclusive, de salud mental.

Para las brigadas que se implementarán este ciclo escolar, Escobedo Pérez pidió a las y los directivos, supervisores y docentes que ayuden a los padres de familia a llenar las cédulas para la inscripción del programa.