Va Sedeco por la regulación de los trabajadores de la construcción

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) ha iniciado la inspección en los centros de trabajo de todos aquellos que se dedican a la construcción, toda vez que se tiene que verificar el cumplimiento con la Ley Federal de Trabajo y todos los que están en oficina y en obra cuenten con seguridad social, puntualizó el titular, Claudio Méndez Fernández.

En entrevista, a pregunta expresa de MIMORELIA.COM, indicó que este es el segundo sector laboral de mayor preocupación después de los aguacateros, toda vez que muchos constructores no se dan de alta ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) a quienes se encuentran, principalmente, en obra.

En ese tenor, destacó que el principal motivo por el cual no los dan de alta es por la rotación que tienen los trabajadores de la construcción, pero dejó en claro que no es motivo alguno para no cumplir con sus obligaciones como patrón.

"Porque hay una alta rotación de trabajadores; todo tiene su complejidad, pero eso no quiere decir que no se pueda cumplir", dijo.

Indicó que actualmente se están haciendo las inspecciones correspondientes, a fin de conocer la situación legal y laboral de los trabajadores, al detectar que no cuentan con seguridad social, se les hace una invitación y tienen un determinado tiempo para cumplir y estar en regla; en caso de negativa en la siguiente inspección, se harán acreedores a sanciones.

De acuerdo a la Sedeco, y tan solo en el sector aguacatero van 26 inspecciones y se han establecido 6 millones de pesos como sanción por incumplimiento a las condiciones generales de trabajo.

A julio del presente año, Michoacán registra 493 mil 725 empleos formales, en lo que va de la administración de Alfredo Ramírez Bedolla se han formalizado 28 mil 983 trabajadores.

De acuerdo a la Delegación Michoacán de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), en el estado, a julio pasado, hay más de 32 mil 500 trabajadores de la construcción dados de alta ante el Seguro Social a comparación de enero del mismo año que era menor de 30 mil.

