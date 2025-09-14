Va Sedeco por la denominación Michoacán de Origen a todos los participantes del Festival

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) va por la denominación y distintivo "Michoacán de Origen" a los más de 200 productores que participan en el Festival Michoacán de Origen, a fin de que tengan un valor agregado y puedan potenciar sus productos a mercados nacionales e internacionales, informó la directora de Comercialización, Guadalupe Morelia Fuentes Peña.

En entrevista, refirió que "Michoacán de Origen" es un emblema que representa el distintivo, por lo que los beneficios están enfocados a que la Sedeco presente todos los productos en ferias nacionales e internacionales, además del market place en línea y los puntos de venta físico que se abrirán en próximas fechas, con el objetivo de que la gente conozca la calidad, el talento, la identidad y la innovación de cada uno de los productos que se realizan en la entidad.

Desde dulces con stevia y cerveza artesanal elaborada a base de aguacate hasta tostadas horneadas, dijo, la innovación va de la mano con la época y con toda la tecnología y herramientas que tiene los productores para su crecimiento.

Además, se le da una capacitación a los productores para que puedan presentar los productos a grandes compradores y tengan un escaparate real en la veta.

Actualmente, dijo, en la plataforma en línea se tienen registradas 150 marcas con más de mil productos; con el distintito, indicó, se encuentran 100 y que van desde el limón deshidratado, las quesadillas de Santa Ana Maya, la Salsa Don Vasco, los Checolines y diversos mezcales, charanda, tequila, ropa y artesanías.

"Es una variedad completa de todos los productos michoacanos. Se trata que los insumos sean michoacanos o bien sean transformados por manos michoacanas; estamos buscando que se le agregue valor y podamos seguir con toda la cadena de suministro que nos lleve a agregar el valor a nosotros", agregó.

Finalmente, recordó que el Festival Michoacán de Origen es uno de los puntos de venta de quienes tienen el distintivo, por lo que ahora se busca que los más de 200 productores que exponen sus productos también tengan esta distinción.

