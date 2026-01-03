Va Pátzcuaro por la mejora de sus accesos y vialidades

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A dos años de que concluya la administración municipal, el Ayuntamiento de Pátzcuaro busca mejorar los accesos y diversas vialidades del municipio, aseguró el alcalde, Julio Alberto Arreola Vázquez.

Entrevista, comentó que ya se cuenta con diversos proyectos ejecutivos, por lo que se buscará el financiamiento correspondiente ante el Estado y la Federación; este último con un proyecto ya autorizado y en espera de que inicie este año.

Por parte del Gobierno del Estado, el edil comentó que se busca realizar una vialidad que de mayor movilidad a los acceso de Pátzcuaro a través de la calle Tampico, el cual busca que sea en su totalidad a través del Fondo de Aportaciones Estatales para la Infraestructura de los Servicios Públicos Municipales (Faeispum).

Mientras que a través del Gobierno de México, ya se cuenta con un proyecto autorizado en la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) para la ampliación del acceso del entronque a la salida a Santa Clara, para el cual se requiere de 15 millones de pesos, mientras que el Ayuntamiento aportó 2 millones para concretar el proyecto ejecutivo.

Además otro proyecto que se presentará es la mejora del acceso a Pátzcuaro por Tzurumútaro; además de un acceso a la altura de Las Trojes, por la calle de Serrado a fin de concretar un puente superior vehicular con una glorieta abajo por más de 150 millones de pesos.

Y, a través de la calle Tampico, comentó, se busca dar mayor movilidad para la gente que viene de Uruapan y de Morelia por la libre, a fin de hacer un acceso por la prolongación de Pueblita y salir por el Fraccionamiento La Vitela.

A lo anterior, Arreola Vázquez indicó que estas obras espera concretarse durante los dos últimos años que le quedan de Gobierno.

