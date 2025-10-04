Va Michoacán por ser parte de la guía turística Michelin

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Michoacán está en trabajos previos entre autoridades estatales, la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac), empresarios y municipios, para ser parte de la guía turística Michelin, que llega a Europa, América y Asia.

El titular de la Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur), detalló que la guía se realiza de manera anual y destaca las experiencias gastronómicas en restaurantes, y la oferta y calidad en hoteles.

“Estamos viendo para construir juntos que Michoacán pueda participar y estar en la guía Michelin, no es fácil, tenemos que hacerlo de manera responsable y contundente, pero Michoacán no puede estar fuera. Es un tema que debe estudiarse bien y ver los beneficios, el estado no puede solo, ni los empresarios o municipios solos, pero tenemos muchas posibilidades”, afirmó.