Va IMPI por el respeto a las Indicaciones Geográficas; la Catrina no puede ser de China, dice

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) trabajará de la mano con el Gobierno de Michoacán para revisar establecimientos, infraccionar y proceder al aseguramiento de productos que vengan de China y que afecten aquellas artesanías que hoy cuentan con la denominación Indicación Geográfica, como es el caso de las Catrinas de barro de Capula.

En entrevista colectiva, el director general del IMPI, Santiago Nieto Castillo, comentó que a través de la Casa de las Artesanías (Casar) se ha visto el tema, por lo que hoy se están generando acciones jurídicas para sancionar a las personas que estén infringiendo las Indicaciones Geográficas o las Denominaciones de Origen del país.

Y es que precisó que no solo se trata de la Catrina de barro de Capula, sino que también hay productos y artesanías de otras entidades que están en la misma situación, como son las Muñecas Lele de Santiago Mexquititlán y las Cajas de Olinala, Guerrero.