Va IMPI por el respeto a las Indicaciones Geográficas; la Catrina no puede ser de China, dice
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) trabajará de la mano con el Gobierno de Michoacán para revisar establecimientos, infraccionar y proceder al aseguramiento de productos que vengan de China y que afecten aquellas artesanías que hoy cuentan con la denominación Indicación Geográfica, como es el caso de las Catrinas de barro de Capula.
En entrevista colectiva, el director general del IMPI, Santiago Nieto Castillo, comentó que a través de la Casa de las Artesanías (Casar) se ha visto el tema, por lo que hoy se están generando acciones jurídicas para sancionar a las personas que estén infringiendo las Indicaciones Geográficas o las Denominaciones de Origen del país.
Y es que precisó que no solo se trata de la Catrina de barro de Capula, sino que también hay productos y artesanías de otras entidades que están en la misma situación, como son las Muñecas Lele de Santiago Mexquititlán y las Cajas de Olinala, Guerrero.
"A partir de este momento vamos a trabajar con el Gobierno del Estado; si ellos presentan una infracción, nosotros podemos revisar los lugares y si no hay licencia, posibilidad de licenciamiento que el Instituto de las Artesanías de Michoacán o que el Gobierno no les haya dado, procederemos al aseguramiento de los productos que vengan de China", dijo.
Si bien Nieto Castillo comentó que una estrategia para reducir la piratería en las artesanías mexicanas es poner aranceles. Sin embargo, reconoció que no es óptimo para evitar malas relaciones comerciales, por lo que pidió a las empresas no exportar productos extranjeros que violen las Indicaciones Geográficas, toda vez que se trata de una conducta delictiva donde el IMPI entra en el tema administrativo y la Fiscalía General de la República en el tema penal por infringir leyes.
mrh