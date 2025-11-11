Va ICATMI por más planteles en Michoacán; Uruapan y Lázaro Cárdenas, las propuestas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Tras el anuncio que Michoacán llegó a los 501 mil 469 empleos formales, el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Michoacán (ICATMI) busca ampliar la oferta de formación laboral en diversos puntos de la entidad; Paracho y Lázaro Cárdenas se encuentran sobre la mesa.

En entrevista para MIMORELIA.COM, el director general, Marco Antonio Flores de la Torre, refirió que la formación laboral permite generar bienestar y mejores condiciones para que las y los michoacanos cuenten con las herramientas para poner en marcha algún negocio y generar empleos formales, además de llegar a trabajos que cumplan con las expectativas de condiciones generales de trabajo.

Con 53 mil personas capacitándose este 2025, especificó que sobre la mesa se encuentran dos proyectos en estudio de mercado para conocer las necesidades de la población en Paracho y Lázaro Cárdenas, a fin de que los cursos cubran las expectativas de las regiones.

Hoy, dijo, son 22 planteles que están en operaciones, siendo tres que se ubican en Morelia los de mayor demanda por parte de la población; estos están ubicados en Morelia Norte, Villas del Pedregal y Santa María.

“Estamos en la mejor disposición de capacitación del trabajo y generar bienestar y mejores condiciones para que tengan acceso al empleo formal”, dijo.

Con 35 especialidades, Flores de la Torre comentó que en Paracho y Lázaro Cárdenas se tiene que analizar los cursos a proporcionar con lo que ya tiene actualmente el ICATMI, además de ver la solvencia y suficiencia presupuestal, por lo que en caso de concretarse se podrían desarrollar estos planteles en el transcurso del 2026.

BCT