Va Bienestar por la incorporación de más de 50 mil estudiantes de secundaria con la Beca Rita Cetina

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Del 8 al 24 de septiembre, la Secretaría de Bienestar, Delegación Michoacán, llevará a cabo las Asambleas para informar a los padres de familia de los alumnos inscriptos en educación secundaria sobre la Beca Universal de Educación Básica “Rita Cetina”, informó el titular de las Becas para el Bienestar, Juan Pablo Calvillo.

Indicó que en esta ocasión se va por el registro de 50 mil 019 estudiantes de mil 946 escuelas secundarias públicas que hay en Michoacán, quienes recibirán mil 900 pesos bimestrales y, en caso de que las familias tengan más de 2 adolescentes, se añadir a 700 pesos por beneficiario a la beca inicial.

Y es que señaló que en las Asambleas se informará del proceso de registro de los estudiantes, el cual se llevará a cabo del 15 al 30 de septiembre a través de www.becaritacetina.gob.mx.

Comentó que serán los padres de familia o tutores quienes tendrán que llevar a cabo el registro, además de que será ellos quienes recojan el plástico donde recibirán la beca.

Para el proceso de inscripción, dijo, los padres de familia o tutores deberán tener a la mano su CURP, un número telefónico, un correo electrónico, una identificación oficial y el comprobante de domicilio; mientras que de los estudiantes se deberá tener la CURP y la clave del Centro de Trabajo de la Escuela.

En este punto, recomendó a los padres de familia o tutores el verificar que la CURP este certificada ante el Registro Civil y que se confirme que la inscripción de las y los estudiantes estén dados de alta ante el Sistema de Información y Gestión Educativa (SIGED), a través de siged.sep.gob.mx.

Juan Pablo Calvillo recordó que la Beca Rita Cetina se da durante 10 meses del año, a excepción de julio y agosto por ser temporada vacacional.

El universo de la beca, dijo, es de 349 mil 863 familias con menores en Prescolar, primaria y secundaria; el registro únicamente es para secundaria, toda vez que primaria se prevé arrancar con los trabajos en 2026 y, para el 2027 los correspondientes en prescolar. La matrícula en Michoacán de secundaria es de 207 mil alumnos.

