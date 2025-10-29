Uso de pantallas en menores supera tiempo dedicado a la lectura en México; SEE alerta sobre hábitos

México, con promedio de tres libros leídos cada año

No obstante, acotó que a nivel nacional, y con información de la Encuesta de Consumos Culturales, México es uno de los países con poca lectura, pues cuando es comparado con otros países de Latinoamérica, por ejemplo, Argentina, el promedio de lectura es mejor a la media, con solo tres libros al año por ciudadano.

Cifras proporcionadas por el Inegi refieren que, según la Encuesta Nacional sobre el Uso del Tiempo, en Michoacán la población pasa un promedio de 14.7 horas semanales usando medios masivos de comunicación, lo que incluye las redes sociales; en tanto, a nivel nacional, el promedio es de 15.2 horas semanales.

Otro dato importante es que en México se registró una disminución de libros leídos tomando en cuenta la población lectora de libros, ya que en 2022 fue el pico más alto desde 2015, con 3.9 ejemplares; pero para 2023 fue de 3.4 y para 2024, de 3.2. La base de datos no cuenta con información sobre infancias.

Habrá consulta para conocer impacto de literatura en las escuelas

En ese sentido, la secretaria de Educación, Gabriela Molina, apuntó que comenzarán con una consulta para conocer el estado de los aprendizajes: "Estamos haciendo investigación particular para ver cómo ha contribuido la literatura en las escuelas, espero que para fines del ciclo escolar tenerlo".

Cabe mencionar que fue en 2020 cuando la población estudiantil, en muchas partes del mundo, mudó de las prácticas y estrategias tradicionales en las aulas a un modelo virtual para continuar con su educación, toda vez que el virus Covid-19 impidió diversas actividades presenciales debido a la pandemia que se extendió por varios meses. Durante ese periodo, la Secretaría de Educación del Estado registró una pérdida de estudiantes de todos los niveles, por deserción escolar.

Por último, Gabriela Molina comentó que la entrega que hará el Fondo de Cultura Económica a Michoacán, con una importante cantidad de libros, se debe a que es uno de los estados con mayor fomento a la lectura; en los últimos tres años, la dependencia ha entregado 450 mil libros en 90 municipios, y ha tomado en cuenta en las capacitaciones a más de 10 mil docentes con acervo literario.

