"Usan Bandera como trapo" y la dejan caer al suelo funcionarios de Salvador Escalante, Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Durante la develación en Bando Solemne de actividades por las fiestas patrias en el municipio de Salvador Escalante, la Bandera Nacional fue utilizada como cobertura de la programación, lo que generó inconformidad entre asistentes y usuarios en redes sociales.

Las imágenes difundidas muestran que el lábaro patrio fue colocado como una especie de cortina, y posteriormente cayó al suelo, lo que motivó reclamos ciudadanos por considerar un uso indebido del símbolo nacional.

Algunos comentarios de usuarios en las redes consideraron que se trató a la Bandera como si fuera "un trapo cualquiera".

De acuerdo con la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, corresponde a la Secretaría de Gobernación (Segob) aplicar sanciones en casos de uso inadecuado de la Bandera. Las multas pueden ir hasta por mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA).

La misma legislación establece que constituye ultraje o falta de respeto modificar el diseño o proporciones de la Bandera. En estos casos, la Segob puede imponer sanciones administrativas y, en casos más graves, los jueces pueden determinar responsabilidades adicionales.

El momento se aprecia en el siguiente video en vivo, a partir del minuto 5:00: