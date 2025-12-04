Uruapenses pagarán con tarjeta en teleférico y nuevos autobuses: Gladyz Butanda

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El pago por traslado en el teleférico y los nuevos autobuses que circularán en Uruapan se hará efectivo con sistema prepago, es decir, mediante una tarjeta que será útil en ambos medios de transporte, informó la secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad, Gladyz Butanda Macías.

La funcionaria estatal destacó que además de cómodo, este método de cobro será más seguro y eficiente, tanto para el usuario como para las y los operadores del transporte público.