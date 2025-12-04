Michoacán

Uruapenses pagarán con tarjeta en teleférico y nuevos autobuses: Gladyz Butanda

Será el primer municipio de Michoacán con sistema integrado de transporte
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El pago por traslado en el teleférico y los nuevos autobuses que circularán en Uruapan se hará efectivo con sistema prepago, es decir, mediante una tarjeta que será útil en ambos medios de transporte, informó la secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad, Gladyz Butanda Macías.

La funcionaria estatal destacó que además de cómodo, este método de cobro será más seguro y eficiente, tanto para el usuario como para las y los operadores del transporte público.

Estamos transformando el servicio de transporte público para potenciar la eficiencia, comodidad y seguridad de los usuarios en el municipio de Uruapan”, remarcó.

Gladyz Butanda subrayó que con este tipo de tecnología en el transporte público de Uruapan, el municipio se posiciona en la vanguardia nacional y compite con las principales urbes del país.

Esta es una de las características que serán expuestas en próximos días, cuando el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla formalice la puesta en marcha de nuevas unidades en Uruapan”, finalizó.

