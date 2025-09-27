Uruapan suma 4 años de desarrollo histórico con gobierno de Bedolla: Gladyz Butanda

Uruapan, Michoacán (Mimorelia.com).- La administración del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla impulsó una inversión histórica superior a los 6 mil millones de pesos en Uruapan y, con ello, se abate el rezago que el municipio enfrentaba en infraestructura, enfatizó la secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad, Gladyz Butanda Macías.

Al asistir al Cuarto Informe de Gobierno de Alfredo Ramírez Bedolla, celebrado en Uruapan, la funcionaria estatal remarcó que con proyectos como el teleférico y las 22 obras complementarias que se están realizando en Uruapan por parte del Gobierno de Michoacán, se le hace justicia al pueblo uruapense, tras décadas de abandono gubernamental y omisiones en cuanto a su desarrollo urbano.

“Uruapan es parte fundamental en el proceso de transformación que está viviendo Michoacán y se ve reflejado en la inversión histórica que el Gobierno de Michoacán ha destinado al desarrollo del municipio”, enfatizó.