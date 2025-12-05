Uruapan se alista para recibir el Monarca Fest 2025

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur), informó que la edición 2025 de la Expo Cultural, Empresarial y Comercial Monarca Fest se llevará a cabo los días 6 y 7 de diciembre en Uruapan. El evento, que busca impulsar el emprendimiento local, tendrá como sede las instalaciones de la presa Santa Catarina.

Andrés Cadena, director general del festival, señaló que el evento tiene el objetivo de contribuir a la reactivación económica de la región. “Ya que Uruapan es un punto medular para la atracción turística y promoción de los municipios aledaños, y también para todas aquellas empresas que se constituyen en el territorio michoacano”, apuntó.

Agregó que el Monarca Fest 2025 es la plataforma para que las empresas puedan conectar con la comunidad de la región, estando en contacto con el núcleo social. “Adicionalmente, buscamos fomentar el emprendimiento juvenil al ofrecer espacios de primer nivel a jóvenes entusiastas, emprendedores y líderes sociales, quienes podrán dar a conocer sus proyectos e iniciativas”, enfatizó.