Uruapan, rumbo al Día Cero, pero por infraestructura obsoleta

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Uruapan podría enfrentar problemas de suministro de agua potable y no por falta de agua, sino por la infraestructura obsoleta que se tiene en el municipio, advirtió el director de la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Uruapan (Capasu), Rodolfo Barragán Vargas.

"Afortunadamente no tenemos el problema de desabasto de agua, pero sí tenemos un fuerte problema en infraestructura que es obsoleta, de hace muchísimos años; no fue planeada para el crecimiento de Uruapan, que tuvo un crecimiento con el boom del aguacate, a partir de la década de los 90, un crecimiento que no fue planeado ni en movilidad ni en infraestructura hidráulica, sanitaria y pluvial; entonces ese es el principal reto", dijo el funcionario en entrevista para MiMorelia.com.

Sin embargo este problema no queda ahí, ya que las fugas en la infraestructura subterránea provocan un aumento en el reblandecimiento de la tierra en ciertas zonas, lo que se traduce en socavones.