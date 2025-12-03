Uruapan, punto de reunión federal para supervisar Plan Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Uruapan será la sede este miércoles para la supervisión del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia que encabezarán los secretarios de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, y de la Defensa Nacional, general Ricardo Trevilla Trejo.

Fuentes internas del Gobierno de Michoacán confirmaron a MIMORELIA.COM que la reunión de este miércoles será en uno de los destacamentos de la Guardia Nacional, en el municipio de Uruapan, a las 11:00 horas.

En esta reunión se espera la participación de autoridades federales y estatales en materia de seguridad.

Mientras que a Morelia acudirá el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), general Ricardo Trevilla Trejo, a un evento privado en la 21/a. Zona Militar, donde dará un mensaje de fin de año a los elementos.