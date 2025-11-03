Uruapan marcha por justicia: ciudadanos exigen seguridad tras asesinato de Carlos Manzo

Uruapan, Michoacán (MiMorelia.com).- Estudiantes y ciudadanos se movilizaron este lunes por la mañana hacia el centro de la ciudad en señal de protesta por el ataque contra el presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo, ocurrido el pasado sábado y que derivó en su fallecimiento.

A su paso por las calles de esta ciudad michoacana, decenas de habitantes se sumaron a la protesta para exigir justicia al gobierno.

La marcha, que inició a temprana hora, arribó casi a las 10:30 a.m. al centro de Uruapan, con la demanda de seguridad para toda la población.

Al respecto, el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5i) de Michoacán informó a través de su cuenta de Facebook:

"#AlertaVial Al momento marcha en #Uruapan arriba al primer cuadro de la ciudad. ¡Tome precauciones al circular por la zona!".