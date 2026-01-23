Uruapan, la ciudad más insegura para vivir: INEGI

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Uruapan es la ciudad con mayor percepción de inseguridad a nivel nacional; de acuerdo a la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) que arrojó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), correspondiente al cuarto trimestre de 2025.

Esta encuesta se aplicó en 91 áreas urbanas de interés, donde se consideró inseguro vivir en su ciudad; a diciembre de 2025, la población de 18 años y más tiene una percepción de inseguridad superior al 63.8 por ciento, cuando el trimestre anterior, a septiembre, fue de 63 por ciento. El 69.4 por ciento de las mujeres consideraron vivir inseguras en la ciudad, mientras que el 57.1 por ciento fueron hombres.

Uruapan encabeza la encuesta con una percepción del 88.7 por ciento, seguido de Culiacán Rosales con 88.1 por ciento, Ciudad Obregón con 88 por ciento, Ecatepec de Morelos con 88 por ciento, e Irapuato con 87.3 por ciento.

En contraste, las áreas urbanas con menores porcentajes de población que viven inseguros son San Pedro Garza García con 8.7, Benito Juárez con 14.8, Piedras Negras con 17.3, Los Mochis con 25.6, y San Nicolás de las Garzas con 27.5 puntos.

