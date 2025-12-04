Uruapan ejercerá 1.8 mmdp para 2026; Congreso aprueba Ley de Ingresos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Congreso de Michoacán avanza en la aprobación de leyes de ingresos municipales, confirmando el marco financiero para las administraciones locales. En este contexto, la Hacienda Pública del municipio de Uruapan, junto con sus organismos descentralizados, percibirá ingresos estimados para el Ejercicio Fiscal 2026 por un monto total de 1 mil 866 millones 444 mil 153 pesos.

La distribución de estos recursos se segmenta entre la administración central y las entidades autónomas del municipio. Específicamente, la Hacienda Pública Municipal recibirá 1 mil 403 millones 437 mil 524 pesos. El remanente, que asciende a 463 millones 006 mil 629 pesos, será destinado a organismos clave como la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Uruapan (CAPASU), el Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN), el Parque Nacional Barranca del Cupatitzio y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF).

Más de 400 millones del presupuesto total estará destinado para el operador de agua de Uruapan.

Estos ingresos, que se obtendrán por los conceptos y cantidades estimadas en pesos, marcan la hoja de ruta financiera para Uruapan de cara a 2026, asegurando la operatividad de servicios esenciales y la ejecución de proyectos estratégicos definidos por la administración local y sus dependencias.

