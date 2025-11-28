Uruapan continúa la transformación con nuevo Mercado Poniente: Gladyz Butanda

Uruapan, Michoacán (MiMorelia.com).- La secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad, Gladyz Butanda Macías, inauguró el nuevo Mercado Poniente, una obra emblemática que impulsa la transformación urbana, económica y social de la ciudad.

El nuevo mercado forma parte de las 22 acciones estratégicas orientadas a mejorar la infraestructura pública y brindar espacios dignos, modernos y seguros beneficiando a más de 78 comerciantes e impulsando el desarrollo económico.

“Este mercado contará con una conexión directa a la estación 6 del Teleférico, lo que mejorará significativamente su accesibilidad”, comentó Gladyz Butanda.