Uruapan, con la mayor inversión en infraestructura en los últimos 50 años: Bedolla

En el marco de su cuarto informe de gobierno, destacó la construcción del teleférico donde se invierten 3 mil 200 millones de pesos de recurso estatal, para mejorar la movilidad de manera sostenible de una de las ciudades más importantes del estado, lo que reducirá significativamente los tiempos de traslado y costos para los usuarios.

Detalló que contempla un trayecto de 8.4 kilómetros, seis estaciones y 90 cabinas para mover hasta a 19 mil pasajeros por día. Además, se realizan 22 obras adicionales como construcción y rehabilitación de vialidades, la recuperación de espacios públicos y la instalación de áreas recreativas como un skatepark en la estación 5.