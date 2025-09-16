Uruapan: Carlos Manzo convoca a plan de acción contra inseguridad

Uruapan, Michoacán (MiMorelia.com).- La noche de este martes, el presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo, convocó a establecer un plan de acción ante la inseguridad que enfrenta el municipio, luego del asesinato de un policía local.
El edil se reunió con un grupo de ciudadanos en la zona de las obras del teleférico, donde colocaron sellos con la leyenda “Suspensión” y advirtió que no se permitirá continuar los trabajos mientras no haya respuesta de autoridades estatales y federales a las demandas de seguridad.
En sus redes sociales, Manzo compartió el mensaje:
📢 “ATENCIÓN PUEBLO DE URUAPAN
Primera estación del teleférico suspendida.
Pedimos el apoyo del gobierno federal y del estado, para que asuman su responsabilidad en materia de seguridad pública, para que se entregue a los asesinos de nuestro compañero de seguridad pública, que seguramente tienen que ver con otros homicidios en la ciudad de Uruapan.”
Asimismo, Manzo llamó a la ciudadanía a reunirse nuevamente el miércoles en el área del teleférico para dar continuidad a las acciones.
En este sentido, convocó a autoridades estatales y federales para darse cita el 17 de septiembre y trazar un plan de acción en favor de la seguridad del municipio.
Previo a este pronunciamiento, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla respondió que “detener la construcción del teleférico de Uruapan es sacrificar al pueblo”, ya que en la obra se generan empleos y derrama económica.
Detalló que tan solo este año se invierten 3 mil 300 millones de pesos en 30 proyectos en el municipio, entre ellos el nuevo edificio del DIF municipal, la ampliación de la avenida Revolución, el paso elevado La Hielera y 22 obras complementarias al teleférico, que en conjunto han permitido más de 500 empleos directos.
El mandatario morenista expresó que comprende el dolor de las autoridades municipales tras el homicidio de un elemento de policía, pero recalcó que la lucha contra el crimen es constante.
“Entiendo su pesar, pero la lucha contra la delincuencia y el crimen es constante. Se está investigando, tenemos indicios; fueron cuatro los agresores en dos motocicletas, estamos dándole seguimiento para capturarlos”, dijo.
Es de recordar que pese a la suspensión de los festejos patrios en Uruapan por decisión del alcalde, la construcción del teleférico no se ha detenido, y este martes comenzó la instalación del cableado que sostendrá las cabinas de este transporte aéreo, a decir de autoridades estatales.
RYE-