Uruapan: Carlos Manzo convoca a plan de acción contra inseguridad

Uruapan, Michoacán (MiMorelia.com).- La noche de este martes, el presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo, convocó a establecer un plan de acción ante la inseguridad que enfrenta el municipio, luego del asesinato de un policía local.

El edil se reunió con un grupo de ciudadanos en la zona de las obras del teleférico, donde colocaron sellos con la leyenda “Suspensión” y advirtió que no se permitirá continuar los trabajos mientras no haya respuesta de autoridades estatales y federales a las demandas de seguridad.

En sus redes sociales, Manzo compartió el mensaje:

📢 “ATENCIÓN PUEBLO DE URUAPAN

Primera estación del teleférico suspendida.

Pedimos el apoyo del gobierno federal y del estado, para que asuman su responsabilidad en materia de seguridad pública, para que se entregue a los asesinos de nuestro compañero de seguridad pública, que seguramente tienen que ver con otros homicidios en la ciudad de Uruapan.”

Asimismo, Manzo llamó a la ciudadanía a reunirse nuevamente el miércoles en el área del teleférico para dar continuidad a las acciones.

En este sentido, convocó a autoridades estatales y federales para darse cita el 17 de septiembre y trazar un plan de acción en favor de la seguridad del municipio.