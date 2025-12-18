Uruapan, único en recibir adelanto de participaciones: Finanzas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Uruapan es el único municipio que recibió un adelanto de participaciones, tras su "quiebre técnico", afirmó el titular de la Secretaría de Finanzas (SFA) de Michoacán, Luis Navarro García.

En entrevista con medios de comunicación, el funcionario aseguró que es la única demarcación a la que se le va a apoyar con el adelanto de participaciones, con un total de 35 millones de pesos.