Uruapan, único en recibir adelanto de participaciones: Finanzas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Uruapan es el único municipio que recibió un adelanto de participaciones, tras su "quiebre técnico", afirmó el titular de la Secretaría de Finanzas (SFA) de Michoacán, Luis Navarro García.
En entrevista con medios de comunicación, el funcionario aseguró que es la única demarcación a la que se le va a apoyar con el adelanto de participaciones, con un total de 35 millones de pesos.
Asimismo, dijo que se le ayudó para la obtención de 52 millones de pesos de corto plazo, aunque solicitarán otro crédito en enero. Reiteró que será el único al que se le apoyará por las complicaciones financieras.
En cuanto a 2026, Luis Navarro acotó que será difícil para el municipio conocido también como la Perla de Cupatitzio, debido a que ya recibió el adelanto de participaciones y los créditos y, por ende, tendrá que regularizar mucho su cobranza.
Apenas el 1 de noviembre de este año, el exalcalde de Uruapan, Carlos Alberto Manzo Rodríguez, fue asesinado durante la inauguración del Festival de Velas. Posteriormente, su esposa, Grecia Quiróz García, asumió el cargo de alcaldesa sustituta.
Semanas después del hecho, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, anunció en rueda de prensa que Uruapan registraba un "quiebre técnico", por lo que se reunió con la presidenta municipal para dialogar y encontrar una ruta para el desahogo financiero.
De acuerdo al mandatario estatal, alrededor de 20 demarcaciones registran complicaciones financieras al término de este año.
