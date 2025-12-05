Urgente sanear la nómina educativa; hay delincuentes cobrando: Mexicanos Primero Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En Michoacán es urgente sanear la nómina educativa, toda vez que se ha detectado a presuntos delincuentes que cada quincena cobra, además de que ocupan, principalmente, plazas federales, subrayó el representante de Mexicanos Primero en el estado, Erik Avilés Martínez.

En conferencia de prensa, recordó que hace tiempo hubo un caso fuerte en la entidad, donde un líder de un cártel era por las mañanas director y en las tardes maestro de primaria, quien además cobró durante 10 años mientras era uno de los hombres más buscados en el país y con recompensa por su localización, Servando Gómez Martínez, alias “La Tuta”, ex líder de La Familia Michoacana.

A lo anterior, especificó que el ciclo escolar 2024-2025 se detectaron presuntos delincuentes que están como personal de asistencia y apoyo a la educación, además de que tienen plazas.

Tan solo en el último mes, refirió, son tres casos detectados en educación básica; dos en secundarias ubicadas en Charo y Morelia, y el tercer caso de una persona que está detenida en el Centro Penitenciario “Lic. David Franco Rodríguez”, y quien la quincena del 30 de septiembre del presente año cobró pese a estar recluido.

“Urge sanear la nómina educativa, hacer una compulsa en el Registro Nacional de Detecciones y la nómina entre quienes están detenidos, quienes están vinculados a proceso, quienes están prófugos de la justicia, quienes tienen orden de aprehensión, para inmediatamente borrarlos”, dijo.

Inclusive, hacer la comparación con el Fondo Nacional de Aportaciones para la Nómina Educativa Básica y Especial, porque los casos detectados, en su mayoría, son de plaza federal.

BCT