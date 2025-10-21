Urgente replantear la estrategia de seguridad: Observatorio de Seguridad Humana de la Región Apatzingán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El asesinato de Bernardo Bravo Manríquez, presidente de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán, demostró que la estrategia de seguridad en la región no ha sido eficaz y requiere de una reestructuración integral con instrumentos extraordinarios para atender un problema estructural, expuso Julio César Franco, coordinador del Observatorio de Seguridad Humana de la Región Apatzingán.

Advirtió que el homicidio de Bernardo Bravo representa un duro golpe a la gobernabilidad local y deja al descubierto que “la estrategia no está dando los resultados que la sociedad espera”, y recordó que, desde octubre pasado, la federación colocó a Tierra Caliente como una de las regiones prioritarias del país, pero, a la fecha, ninguno de los once objetivos criminales identificados ha sido capturado.

“Lo que esperamos no solamente es la captura de los cabecillas, sino la reestructuración de una estrategia de seguridad que tiene que ver con la reconfiguración de las policías municipales, la implementación del Modelo Nacional de Policía de Proximidad y Justicia Cívica, la aplicación de justicia transicional en las regiones en donde se amerita —y Tierra Caliente es una de estas regiones—; en fin, la aplicación de instrumentos extraordinarios de la justicia en una situación extraordinaria como en la que nos encontramos y para la cual los sistemas usuales de procuración e impartición de justicia no han sido eficaces hasta el día de hoy. Necesitamos medios extraordinarios estructurales que atiendan los problemas estructurales y que, por lo tanto, tengan una visión de largo plazo, no solamente a través de la estrategia Kingpin, que es la de tomar y capturar a líderes criminales, sino también una estrategia mucho más integral, como la que he mencionado”.