Urgente que Federación volteé a ver Cuitzeo antes de que empeore la inseguridad: Alcaldesa

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, debe voltear a ver no solo al Valle de Apatzingán, sino también a diversas regiones del estado en materia de inseguridad, puntualizó la presidenta municipal de Cuitzeo, Rosa Elia Milán Pintor, al advertir que la zona donde se encuentra "se puede poner fea" si no hay una atención puntual.
“Valoro bastante que haya venido, porque si a veces al secretario de Seguridad del estado se le complica, el que Harfuch haya venido es muy bueno. Pero que voltee a ver la región de Cuitzeo antes de que se nos ponga peor… allá lo esperamos”, resaltó.
Sin ahondar en detalles sobre la situación de inseguridad en la región, la alcaldesa comentó que actualmente existe una coordinación con el Gobierno del Estado a través del programa FORTAPAZ, lo que —dijo— ha incomodado a “varias personas”.
Si bien aseguró no haber recibido amenazas directas, recordó que ha sido víctima de diversos atentados. El más reciente ocurrió el 13 de julio del presente año; otro fue en diciembre de 2023, cuando presuntos integrantes del crimen organizado dejaron un narcomensaje junto a un taxi incendiado en la comunidad de San Juan Benito Juárez. Previamente, en mayo de 2021, cuando era candidata a la presidencia municipal, sufrió un ataque a balazos mientras viajaba con su familia, hecho en el que su esposo, José Marcelino Pérez Aguilar, perdió la vida.
La presidenta municipal también mencionó el homicidio de Israel Delgado Vega, ocurrido horas antes del inicio de las elecciones de 2024. Delgado Vega formaba parte de su planilla como candidato a síndico municipal de Cuitzeo.
Milán Pintor señaló que en Cuitzeo hay incomodidad por parte de “algunas personas”, por lo que siempre existe el riesgo de que ocurran diversas situaciones. No obstante, confió en que la coordinación con el Gobierno del Estado continúe.
mrh