Urgente que Federación volteé a ver Cuitzeo antes de que empeore la inseguridad: Alcaldesa

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, debe voltear a ver no solo al Valle de Apatzingán, sino también a diversas regiones del estado en materia de inseguridad, puntualizó la presidenta municipal de Cuitzeo, Rosa Elia Milán Pintor, al advertir que la zona donde se encuentra "se puede poner fea" si no hay una atención puntual.

“Valoro bastante que haya venido, porque si a veces al secretario de Seguridad del estado se le complica, el que Harfuch haya venido es muy bueno. Pero que voltee a ver la región de Cuitzeo antes de que se nos ponga peor… allá lo esperamos”, resaltó.

Sin ahondar en detalles sobre la situación de inseguridad en la región, la alcaldesa comentó que actualmente existe una coordinación con el Gobierno del Estado a través del programa FORTAPAZ, lo que —dijo— ha incomodado a “varias personas”.