Urgen feministas a la descentralización del servicio del aborto en Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A un año de la despenalización del aborto voluntario en Michoacán, la Asamblea de Mujeres de Michoacán, integrada por colectivas feministas, denunció la falta de acceso real al procedimiento en el estado, pues el servicio se encuentra centralizado en las instituciones de salud en Morelia.
En un pronunciamiento dirigido al secretario de Salud, Elías Ibarra Torres, y al gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, las activistas señalaron barreras estructurales que limitan el derecho al aborto hasta las 12 semanas.
Si bien reconocieron la disposición de la línea 075, creada por la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres (Seimujer), que ofrece orientación, afirmaron que las respuestas son ambiguas y centralizan la atención en Morelia, lo que limita a quienes no pueden costear traslados. La Asamblea también cuestionó la falta de infraestructura y capacitación en hospitales locales.
Las activistas exigen descentralizar el servicio, así como la creación de un directorio funcional para que, desde la línea pública, se canalice a las mujeres sin importar el municipio. Pero la principal exigencia es que en todos los hospitales exista el servicio de interrupción legal del embarazo, ya que en los hospitales regionales no hay misoprostol, pero sí el estigma de quienes brindan el servicio de salud.
Las colectivas demandaron políticas integrales, educación sexual laica y sensibilización.
Hasta mayo de este 2025, la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM) había registrado 135 abortos realizados en diferentes hospitales de la entidad, a partir de la legalización del aborto.
RPO