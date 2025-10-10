Urgen feministas a la descentralización del servicio del aborto en Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A un año de la despenalización del aborto voluntario en Michoacán, la Asamblea de Mujeres de Michoacán, integrada por colectivas feministas, denunció la falta de acceso real al procedimiento en el estado, pues el servicio se encuentra centralizado en las instituciones de salud en Morelia.

En un pronunciamiento dirigido al secretario de Salud, Elías Ibarra Torres, y al gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, las activistas señalaron barreras estructurales que limitan el derecho al aborto hasta las 12 semanas.